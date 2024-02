https://fr.sputniknews.africa/20240222/la-communaute-russe-et-la-communaute-musulmane-algerienne-partagent-beaucoup-de-valeurs-1065212302.html

"La communauté russe et la communauté musulmane algérienne partagent beaucoup de valeurs"

Cette raison a poussé l'entrepreneur algérien Fahem Mohamedi à rester en Russie après la fin de ses études. Le jeune homme vit à Moscou depuis 2018 et gère une...

Il salue l’annonce de Vladimir Poutine qui a soutenu l’idée de faciliter l’installation en Russie aux étrangers qui partagent ses valeurs traditionnelles. Pour Fahem, il ne s’agit même pas des valeurs russes par excellence, mais des valeurs de tout être humain.De plus, cela crée une différence par rapport à de nombreux pays qui vivent une "dévalorisation". Pour Fahem, la Russie est "plus ouverte et plus démocratique que n'importe quel pays européen". Il cite en guise de contre-exemple la France qui expulse selon lui des musulmans du simple fait qu’ils le sont et interdit le port du voile à l’école. "Ils pensent que maintenant que vous vivez dans mon pays, vous vivez selon ma loi, vous n'avez pas le droit de croire en ce que vous croyez", pointe l’entrepreneur.

