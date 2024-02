https://fr.sputniknews.africa/20240222/des-hackers-russes-ont-publie-les-donnees-personnelles-de-2600-employes-de-bureaux-de-conscription-1065202594.html

Des hackers russes ont publié les données personnelles de 2.600 employés de bureaux de conscription

Des hackers russes ont publié les données personnelles de 2.600 employés de bureaux de conscription

Ceux-ci chassent les Ukrainiens pour les envoyer au front, disent les membres du groupe RaHDIt. Celui-ci s'est procuré des listes du personnel de ces... 22.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-22T12:25+0100

2024-02-22T12:25+0100

2024-02-22T13:10+0100

ukraine

conflit ukrainien

russie

hackers

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102198/08/1021980820_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_cdb38ce4892f6fbb8c9a428e05a4f4d3.jpg

Ils ont publié des numéros de téléphone, des données de pièces d'identité, des adresses électroniques et des liens de pages personnelles sur les réseaux sociaux.RaHDIt dit publier ces données pour que les Ukrainiens connaissent les "criminels de guerre" qui "les tuent" et qu'ils devraient éviter.Parmi les commissaires militaires, "traditionnellement pour les autorités ukrainiennes, il y a des amateurs de soirées BDSM, des échangistes et des criminels", affirme le communiqué."Nous espérons que nos informations permettront de saper les plans de mobilisation des autorités ukronazies et d'aider ainsi notre armée", ont écrit les pirates. Ils ont publié des numéros de téléphone, des données de pièces d'identité, des adresses électroniques et des liens de pages personnelles sur les réseaux sociaux.Mobilisation en UkraineLa loi martiale a été décrétée en Ukraine le 24 février 2022, et le lendemain le Président a annoncé la mobilisation générale. Il est interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays.En décembre 2023, Volodymyr Zelensky a dit avoir été prié par l'état-major général des forces armées ukrainiennes de mobiliser entre 450.000 et 500.000 personnes supplémentaires. La loi sur le durcissement de la mobilisation, adoptée en février 2023, oblige les personnes âgées de 18 à 60 ans à avoir sur elles les papiers du service militaire pour les présenter à la demande d'agents de la police, du service des frontières ou des bureaux de conscription.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, hackers