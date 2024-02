https://fr.sputniknews.africa/20240222/apres-lunion-africaine-dautres-structures-du-sud-global-devraient-participer-au-g20-selon-moscou-1065199711.html

Après l’Union africaine, d’autres structures du Sud global devraient participer au G20, selon Moscou

Après l’Union africaine, d’autres structures du Sud global devraient participer au G20, selon Moscou

Les pays du G20 devraient inviter les grands groupes d’intégration du Sud à participer pleinement aux travaux, a déclaré Sergueï Lavrov le 21 février à la... 22.02.2024, Sputnik Afrique

À titre d’exemple, il a cité l’Union africaine qui a rejoint le groupe après le sommet en 2023 à New Delhi. Puis, cela permettrait d’exprimer clairement le refus du G20 d'utiliser l'économie comme une arme, a souligné le ministre russe. En plus d’arrêter de financer des objectifs militaristes, "mais des pays qui en ont besoin dans l'intérêt du développement durable".Négociations en marge de la réunion du G20Au Brésil, M.Lavrov a pris part à la session plénière du groupe, ainsi qu'a rencontré ses collègues bolivien, mexicain, brésilien et égyptien. Avec ce dernier, il a abordé diverses questions. Y figurent la nécessité de consolider rapidement les efforts internationaux pour un règlement du conflit à Gaza impliquant la création d'un État palestinien souverain dans les frontières de 1967, le développement des relations russo-égyptiennes traditionnellement amicales etla mise en œuvre de projets communs à grande échelle dans le domaine commercial et économique.

