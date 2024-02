https://fr.sputniknews.africa/20240221/kinshasa-accueille-une-exposition-du-concours-de-photojournalisme-andrei-stenine-1065188123.html

Kinshasa accueille une exposition du concours de photojournalisme Andreï Stenine

Kinshasa accueille une exposition du concours de photojournalisme Andreï Stenine

La nouvelle étape de la tournée d'exposition des lauréats du concours de photojournalisme Andreï Stenine sur le continent africain est Kinshasa République... 21.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-21T12:19+0100

2024-02-21T12:19+0100

2024-02-21T12:20+0100

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

russie

exposition

concours international de photojournalisme andreï stenine

andreï stenine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/15/1065187472_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53fb37d78bdc94a13a3d92491a47d5ca.jpg

En octobre dernier, le roadshow a débuté à Pretoria, en Afrique du Sud, et depuis fin février, les œuvres des lauréats 2023 sont présentées à l'Université libre de Kinshasa. L'exposition est soutenue par l'ambassade de Russie en RDC et est ouverte jusqu'au 27 février. L'entrée est gratuite.Les œuvres du concours Stenine sont exposées dans cette ville pour la quatrième fois depuis fin 2020. Avant la RDC, les photos ont également été vues en Argentine, en Serbie et en Éthiopie.À cette occasion, l'ambassadeur de Russie en République démocratique du Congo, Alexeï Sentebov, présent à l'inauguration, a déclaré:Il s’est aussi dit "vraiment content que le nom du correspondant photo de Sputnik Andreï Stenine reste gravé dans les mémoires, et nous constatons un intérêt croissant pour ce concours".En invitant à "tenter sa chance et à postuler à ce concours", l’ambassadeur a exprimé l’espoir de voir "des œuvres de jeunes Congolais parmi les gagnants l’année prochaine".Les photographes africains parmi les plus actifsLes jeunes photographes des pays africains comptent parmi les participants les plus actifs et les plus brillants, souligne la commissaire du concours Stenin, Oksana Oleïnik:Comment participer?La réception des œuvres photographiques pour le concours Stenine 2024 se poursuit dans les versions russe, anglaise et chinoise du site.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, russie, exposition, concours international de photojournalisme andreï stenine, andreï stenine