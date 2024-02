https://fr.sputniknews.africa/20240221/chaos-politique-nihilisme-juridique-ultranationalisme-dechaine-10-ans-apres-leuromaidan-a-kiev-1065186232.html

"Chaos politique, nihilisme juridique, ultranationalisme déchaîné”: 10 ans après l'Euromaïdan à Kiev

Dix ans après l'Euromaidan, l'Ukraine s’est transformée, passant d'une république autosuffisante et industrialisée de l'ex-URSS en un territoire pauvre en voie... 21.02.2024, Sputnik Afrique

"Au lieu de la prospérité universelle désirée, une crise systémique à grande échelle a envahi le pays. Elle a été majoritairement provoquée et activement soutenue par les États occidentaux, en premier lieu les États-Unis", a déclaré Mikhaïl Galouzine. Beaucoup de monde en Ukraine espérait que grâce à de vastes réformes, il serait possible de rattraper rapidement le retard, a souligné le diplomate. "Mais ces attentes n'ont pas été justifiées. Le miracle n'est pas apparu. [...] Le pays a perdu son indépendance et est nourri par les maîtres occidentaux, qui déterminent sa politique intérieure et étrangère", a-t-il noté.

