Un rassemblement de soutien à Julian Assange à Paris

Un rassemblement de soutien à Julian Assange à Paris

Plusieurs centaines de personnes ont battu le pavé de la capitale française pour réclamer l'octroi de l'asile politique à Julian Assange, alors que la Haute... 20.02.2024, Sputnik Afrique

Une action de soutien au fondateur de WikiLeaks Julian Assange s'est déroulée ce mardi 20 février place de la République, à Paris, à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et du Syndicat national des journalistes (SNJ).Les manifestants, au nombre de plusieurs centaines, ont brandi des pancartes telles que "La première personne à dire la vérité ne peut pas être extradée" ou "Libérez Assange".Ils ont appelé à accorder l'asile politique au fondateur de WikiLeaks.Affaire AssangeJulian Assange, détenu depuis cinq ans dans une prison de Londres, tente d'éviter son extradition vers les États-Unis pour la publication, à partir de 2010, de plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques de Washington, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque jusqu'à 175 ans de prison.La Haute Cour de Londres examine les 20 et 21 février le refus d'autoriser M.Assange à faire appel de son extradition vers les États-Unis acceptée par Londres en 2022. L'audience de ce 20 février s’est ouverte en l’absence du fondateur de WikiLeaks, qui " ne se sent pas bien ", a déclaré son avocat Edward Fitzgerald.

