Sénégal: la liste définitive des 19 candidats à la présidence entérinée

Sénégal: la liste définitive des 19 candidats à la présidence entérinée

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a entériné la liste définitive des 19 candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle, prévue initialement... 20.02.2024

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a acté ce mardi 20 février le retrait de la candidature de Rose Wardini, présidente du mouvement Sénégal Nouveau, et entériné la liste définitive des 19 candidats retenus le 20 janvier pour la présidentielle.Le Conseil constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats; "qu'il y a lieu de donner acte à Rose Wardini du retrait de sa candidature et de modifier la liste des candidats", précise-t-il. Ainsi, la liste des candidats à l'élection présidentielle est modifiée et s'établit désormais comme suit:La présidente du mouvement Sénégal Nouveau, Rose Wardini, placée sous contrôle judiciaire à la suite de la découverte supposée de sa double-nationalité sénégalaise et française, a annoncé le 19 février le retrait de sa candidature. Elle a affirmé qu'elle fournirait "toutes les preuves" à la justice concernant sa nationalité exclusivement sénégalaise, une exigence constitutionnelle pour tout candidat à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a annulé jeudi la loi votée le 5 février par l’Assemblée nationale pour reporter au 15 décembre l’élection présidentielle initialement fixée au 25 février.La nouvelle date du scrutin n'a pas été encore fixée officiellement.

