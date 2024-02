https://fr.sputniknews.africa/20240220/munitions-et-rations-alimentaires-trouvees-sur-des-positions-ukrainiennes-a-avdeievka---video-1065163753.html

Munitions et rations alimentaires trouvées sur des positions ukrainiennes à Avdeïevka - vidéo

Munitions et rations alimentaires trouvées sur des positions ukrainiennes à Avdeïevka - vidéo

La Défense russe a partagé les images des positions de tir à côté de la gare ferroviaire d’Avdeïevka abandonnées par les soldats de la 3e brigade d’assaut... 20.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-20T11:24+0100

2024-02-20T11:24+0100

2024-02-20T11:24+0100

donbass. opération russe

international

conflit ukrainien

ukraine

avdeïevka

munitions

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/13/1065144246_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_fad37e5505272cfab0fe499b299ca93e.jpg

Cette brigade est composée de membres de l’organisation nationaliste Azov considérée comme terroriste et interdite en Russie. Des munitions inutilisées de fabrication occidentale ont été trouvées dans un point d’appui. Dans un autre, se trouvait un dépôt de munitions américaines et tchèques pour les mortiers de 120 mm.Ont été aussi découvertes des rations alimentaires fabriquées au Canada qui appartenaient à des mercenaires canadiens et géorgiens, a précisé l’instance.

ukraine

avdeïevka

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, conflit ukrainien, ukraine, avdeïevka, munitions, russie