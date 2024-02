https://fr.sputniknews.africa/20240220/lelite-politique-a-kiev-na-que-faire-des-interets-du-peuple-1065168786.html

L'élite politique à Kiev n'a que faire des intérêts du peuple

Les politiciens de Kiev sont vendus à l'étranger et ne se soucient plus du sort de la population, qu'ils sont prêts à envoyer à l'abattoir par de nouvelles... 20.02.2024, Sputnik Afrique

Les politiques ukrainiens ne sont plus que des marionnettes aux mains des États-Unis, a affirmé à Sputnik l'ancien Premier ministre ukrainien Nikolaï Azarov. Ces dirigeants sont prêts à mener la population "au bord du gouffre" comme le prouvent les récentes lois pour renforcer la mobilisation. Le ras-le-bol est palpable, mais la population doit s'organiser pour montrer sa force, ajoute-t-il. Ce que les services de sécurité ukrainiens veulent empêcher à tout prix. Le 7 février, le parlement ukrainien a adopté en première lecture un projet de loi visant à renforcer la mobilisation. Une deuxième lecture est désormais en cours. Le projet resserre les conditions de recrutement. Les personnes assujetties au service militaire ne se présentant pas au bureau d'enrôlement pourront perdre leur droit de voyager à l'étranger, de conduire et voir leurs comptes gelés. Le document prévoit aussi une démobilisation après 36 mois sur décision du commandant en chef suprême. Un certain nombre de députés de la Rada ont critiqué cette clause, soulignant des conditions trop vagues.

