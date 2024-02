https://fr.sputniknews.africa/20240220/le-projet-de-resolution-algerien-sur-gaza-bloque-par-les-usa-a-lonu-1065179057.html

Le projet de résolution algérien sur Gaza bloqué par les USA à l'Onu

Les États-Unis ont été le seul pays à s'opposer au projet de résolution algérien sur la situation dans la bande de Gaza au Conseil de sécurité de l'Onu. Ils ne... 20.02.2024, Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité de l'Onu n'a pas pu adopter ce mardi 20 février le projet de résolution sur la situation dans la bande de Gaza proposé par l'Algérie, en raison du veto opposé par les États-Unis.Les États-Unis ont donc été les seuls à s’opposer à la résolution. Treize des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution, dont la Russie et la Chine. Le Royaume-Uni s'est abstenu.Le projet réclamait un cessez-le-feu immédiat et la libération inconditionnelle de tous les otages. Il appelait à respecter les résolutions 2712 et 2720 sur le conflit entre Israël et le mouvement Hamas adoptées depuis le début de l'opération israélienne à Gaza le 7 octobre.Commentant cette décision de Washington, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, Moussa Kherfi, a estimé auprès de Sputnik que les États-Unis ne se souciaient pas du sort du peuple palestinien..Selon le parlementaire, les États-Unis posent la libération des otages comme condition au cessez-le-feu pour protéger Israël.

