Égypte: baisse de 40% à 50% des revenus du canal de Suez en 2024

Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé lundi que les revenus du canal de Suez, l'une des principales rentrées en devises du pays, avaient... 20.02.2024, Sputnik Afrique

"Vous voyez ce qui se passe à nos frontières [...] avec Gaza, vous voyez le canal de Suez qui rapportait à l'Égypte près de 10 milliards de dollars par an, [ces revenus] ont baissé de 40 à 50% et l'Égypte doit continuer à payer des entreprises et des partenaires", a déclaré M. Sissi lors d'une conférence aux côtés de compagnies pétrolières.L'immense ouvrage inauguré en 1869 avait rapporté sur l'année fiscale 2022-2023 environ 8,6 milliards de dollars à l'Égypte. Le volume commercial transitant par le Canal de Suez a diminué de 42% ces deux derniers mois, selon l'Onu.Et le nombre hebdomadaire de transit de porte-conteneurs a baissé de 67% sur un an. La baisse du transit des pétroliers est elle de 18%, celle des cargos de vrac [grain, charbon...] de 6% et les transports de gaz sont à l'arrêt.

