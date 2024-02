Selon Christian Wolf, astronome à l'Université nationale australienne et auteur principal de l'étude publiée lundi dans la revue Nature Astronomy, il s’agit d’"un trou noir supermassif dont la croissance est la plus rapide connue à ce jour".

"Nous avons découvert le trou noir dont la croissance est la plus rapide connue à ce jour,. Il a une masse supérieure à 17 milliards de notre Soleil et mange... 20.02.2024, Sputnik Afrique

Découverte d'un trou noir qui "avale" l’équivalent d’un Soleil de matière chaque jour

© Photo European Southern Observatory (ESO) le quasar le plus lumineux de l'univers © Photo European Southern Observatory (ESO)

"Nous avons découvert le trou noir dont la croissance est la plus rapide connue à ce jour,. Il a une masse supérieure à 17 milliards de notre Soleil et mange un peu plus d'un Soleil par jour. Cela en fait l'objet le plus lumineux de l'Univers connu", a rapporté l'astronome Christian Wolf.