En 24 heures, la défense aérienne russe a abattu 96 drones ukrainiens, 2 roquettes de HIMARS et détruit un système SAMP-T de production française;

L'armée russe a repoussé six attaques suren 24 heures; les forces ukrainiennes y ont perdu jusqu'à 30 soldats et un char Leopard;

Sur, l'armée russe a frappé trois brigades de l'armée et de la défense territoriale ukrainiennes et ont repoussé neuf attaques; les troupes de Kiev ont perdu quelque 565 hommes;

Sur, les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 150 militaires et deux systèmes anti-drones Bukovel-AD en 24 heures; l'armée russe a repoussé une attaque près du village de Chevtchenko et frappé des effectifs ukrainiens près de Staromayorskoïé et Tchervonoïé.