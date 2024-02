Les forces russes ont détruit un système sol-air de fabrication franco-italienne

https://fr.sputniknews.africa/20240219/les-forces-russes-ont-detruit-un-systeme-sol-air-de-fabrication-franco-italienne-1065155108.html

Un fleuron de l'équipement militaire français livré à Kiev a été détruit, a annoncé le ministère russe de la Défense. Le système de missiles SAMP/T a un coût... 19.02.2024, Sputnik Afrique

Drones, aviation et artillerie ont été mis à contribution pour neutraliser un système de missiles anti-aériens SAMP/T de facture franco-italienne, a annoncé ce lundi 19 février le ministère russe de la Défense.Un joli coup, puisque ce système de moyenne portée "représente une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros", comme l'avait souligné le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, lors des premières livraisons de cet armement, équivalent de l'américain Patriot, à Kiev.Un autre système SAMP/T avait été détruit par l'armée russe fin janvier.Selon le ministère français des Armées, le SAMP/T a pour mission de créer une "bulle de protection d’une force terrestre en mouvement et de forces déployées sur un théâtre d’opération", de protéger des sites à haute valeur et d’assurer la "défense simultanée sur 360° contre les menaces aériennes conventionnelles et balistiques". La France avait annoncé livrer cet armement à Kiev, en partenariat avec l'Italie. Une expédition avait été effectuée fin juin.

