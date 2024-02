https://fr.sputniknews.africa/20240219/la-cedeao-leverait-prochainement-les-sanctions-a-lencontre-du-niger-1065147607.html

La CEDEAO lèverait "prochainement" les sanctions à l’encontre du Niger

La CEDEAO lèverait "prochainement" les sanctions à l’encontre du Niger

Comme l’indique Jeune Afrique, la levée des sanctions devrait être annoncée à la veille du Ramadan, qui débute le 10 mars dans les pays musulmans d'Afrique. 19.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-19T09:54+0100

2024-02-19T09:54+0100

2024-02-19T09:54+0100

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

niger

sanctions

mohamed bazoum

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0e/1065070437_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e2a0fc3d41e93c5246979f8bdfc652bb.jpg

La mesure s’explique par le fait que les sanctions censées contribuer à stopper la vague de coups d'État et à ramener Mohamed Bazoum au poste de Président du Niger n’ont pas marché, indique le magazine en se référant à un ministre ouest-africain. Une autre fonctionnaire espère que la levée des sanctions sera perçue comme un "coup de main" et contribuera à annuler la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO.

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), niger, sanctions, mohamed bazoum