"Chantage" de l’Occident, Ukraine, crypto: déclarations clé du chef de la diplomatie ougandaise

Le chef de la diplomatie ougandaise, le général Haji Abubaker Jeje Odongo, a accordé une interview à Sputnik. 19.02.2024, Sputnik Afrique

L'Ouganda salue une alternative au SWIFT pour résister à "la politisation des transactions financières" par l'OccidentComme l’a indiqué à Sputnik le chef de la diplomatie ougandaise, l’Occident fait du "chantage aux pays africains" s’il n’est pas d’accord avec leur vision politique, en menaçant de désactiver leurs systèmes de paiement."Une alternative au Swift est quelque chose de bienvenu et que nous devrions pouvoir examiner pour que nous ayons des options", a déclaré le général Haji Abubaker Jeje Odongo.Selon le ministre, l'Ouganda cherche aussi à explorer l'utilisation des monnaies numériques dans ses relations commerciales avec la Russie:"C’est quelque chose que nous souhaitons étudier et comprendre. Et si nous constatons que nous avons la technologie à mettre en œuvre, nous serions très heureux de l’appliquer", a-t-il avoué.Les pays africains en quête d’une solution pacifique à la crise entre l'Éthiopie et la Somalie"Nous réfléchissons comment nous pouvons rapprocher ces positions pour trouver une solution pacifique. Nous pensons que c'est un problème que nous pouvons résoudre".La discrimination des athlètes russes"Les divergences politiques entre la Russie et l'Occident ne doivent pas être utilisées contre des athlètes innocents qui se contentent simplement d'exercer leur talent"L’initiative africaine pour la paix en UkraineSelon Haji Abubaker Jeje Odongo, les pays africains attendent une réponse de l’Afrique du Sud à l’initiative pour la paix en Ukraine."Notre coordinateur dans cette question est l'Afrique du Sud. Nous attendons que l'Afrique du Sud nous dise: voici la réponse de Moscou, que faisons-nous à la lumière de cette réponse?".

