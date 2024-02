https://fr.sputniknews.africa/20240218/lessentiel-du-rapport-quotidien-de-la-defense-russe-sur-loperation-militaire-speciale-1065136325.html

L'essentiel du rapport quotidien de la Défense russe sur l'opération militaire spéciale

L'essentiel du rapport quotidien de la Défense russe sur l'opération militaire spéciale

Les forces ukrainiennes ont payé un lourd tribut lors des combats à Avdeïevka, finalement libérée par l’armée russe, selon le dernier bilan du ministère russe... 18.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-18T15:03+0100

2024-02-18T15:03+0100

2024-02-18T15:03+0100

donbass. opération russe

russie

avdeïevka

drone

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/05/1059722650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c349c1bdbb7dfbaa64c3969a1360410.jpg

◾Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 1.500 soldats à Avdeïevka;◾ Sur l’axe de Donetsk-Sud, 190 militaires ukrainiens ont été perdus;◾Les forces russes ont frappé le point de contrôle de la 31e brigade mécanisée ukrainienne dans la région de Jelannoïé en république populaire de Donetsk, ainsi que des entrepôts de carburant et de munitions;◾Les positions russes dans l’axe de Donetsk se sont renforcées le long de la ligne de front;◾ Sur l'axe de Krasny Liman, les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 100 militaires;◾ 105 drones ukrainiens ont été abattus en 24 heures;◾Les troupes russes ont pris des positions plus avantageuses sur l’axe de Kherson et ont frappé l’ennemi dans quatre zones.

russie

avdeïevka

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, avdeïevka, drone, ukraine