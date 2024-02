https://fr.sputniknews.africa/20240218/burkina-faso-quatre-deces-lies-a-la-rougeole-depuis-le-debut-de-lannee-1065127562.html

Burkina Faso: quatre décès liés à la rougeole depuis le début de l'année

Selon le directeur de la protection de la santé de la population, les districts sanitaires des régions du Centre, du Centre Nord et du Nord sont les plus... 18.02.2024, Sputnik Afrique

Quatre personnes ont été tuées par la rougeole au Burkina Faso depuis le début de l'année 2024, ont annoncé samedi les autorités sanitaires. Selon le directeur de la protection de la santé de la population, Ahmed Sidwaya Ouédraogo, cité par l'Agence d'Information du Burkina, les districts sanitaires des régions du Centre, du Centre Nord et du Nord sont les plus touchées par la maladie, avec 1.270 cas de rougeole durant les quatre premières semaines de l'année 2024. Une campagne de vaccination des enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole et la rubéole a débuté jeudi dernier dans 70 districts sanitaires du Burkina Faso, qui devrait contribuer à augmenter la couverture vaccinale, à réduire le nombre de foyers épidémiques et à baisser la mortalité infantile, selon le ministère en charge de la Santé.

