"Arrêtez le génocide": une manifestation pro-palestinienne à Paris

"Arrêtez le génocide": une manifestation pro-palestinienne à Paris

Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à Paris au nom de la cause palestinienne. Ils ont apporté des portraits de Gazaouis tués dans les... 18.02.2024, Sputnik Afrique

Une manifestation de soutien au peuple palestinien s'est tenue le 17 février dans la capitale française à l’appel du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI).Le cortège s’est élancé depuis la place de la République. Selon la police, il a réuni 4.400 personnes, alors que les organisateurs évoquent le chiffre de 20.000.Les participants ont porté les pancartes "De l'argent pour les salaires, pas pour la guerre", "Free Palestine" (Libérez la Palestine), "Arrêtez le génocide du peuple palestinien", "Stop génocide, nous exigeons des actes", "Israël a normalisé le fascisme et le génocide en Palestine" ou encore "Non au modèle fasciste israélien".Ils ont apporté des photos de personnes tuées dans les bombardements de la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

