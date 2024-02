https://fr.sputniknews.africa/20240217/la-cij-rejette-la-nouvelle-requete-sud-africaine-contre-israel-pretoria-reagit-1065116976.html

La CIJ rejette la nouvelle requête sud-africaine contre Israël, Pretoria réagit

L'Afrique du Sud a salué la décision de la CIJ d'exhorter Israël à appliquer “immédiatement” les mesures déjà ordonnées à Rafah et à Gaza. 17.02.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0c/1065034867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a2e323fcc08318ac99c62b1150fdf90.jpg

La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire des Nations unies, a rejeté vendredi la requête additionnelle de l'Afrique du Sud contre Israël, qui a annoncé une offensive d'envergure contre Rafah, dans la bande de Gaza, estimant que l'État hébreux devait respecter les mesures déjà ordonnées.Pretoria avait déjà saisi la CIJ, basée à La Haye, en soutenant que les opérations d'Israël à Gaza s'apparentaient à une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.Mardi, les autorités sud-africaines avaient déposé un nouveau recours auprès de la CIJ, lui demandant d'ordonner de nouvelles mesures après l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah, où plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants de Gaza se sont réfugiés.Dans leur décision de vendredi, les juges de la CIJ notent que "les événements intervenus tout récemment dans la bande de Gaza, et en particulier à Rafah, +entraîneraient une aggravation exponentielle de ce qui est d'ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables+, ainsi que l'a indiqué le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies" Antonio Guterres, selon un communiqué.Mais ils ajoutent que "cette situation alarmante exige la mise en œuvre immédiate et effective des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024, qui sont applicables à l'ensemble de la bande de Gaza, y compris Rafah, et ne nécessitent pas l'indication de mesures additionnelles"."L'État d'Israël demeure pleinement tenu de s'acquitter des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide et d'exécuter ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza", rappellent encore les juges de la CIJ.Malgré le rejet de sa deuxième requête, l'Afrique du Sud s'est félicitée de la réponse de la CIJ."La Cour a expliqué sans équivoque que le respect des mesures provisoires déjà décidées contraint Israël à veiller à la sécurité de tous les Palestiniens de la bande de Gaza", a déclaré le porte-parole du président Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya.

