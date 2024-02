https://fr.sputniknews.africa/20240216/kiev-perd-5550-militaires-en-une-semaine-bilan-hebdomadaire-de-la-defense-russe-1065108968.html

Kiev perd 5.550 militaires et 405 drones en une semaine: bilan hebdomadaire de la Défense russe

Kiev perd 5.550 militaires et 405 drones en une semaine: bilan hebdomadaire de la Défense russe

30 frappes groupées avec des armes de haute précision et des drones ont été portées entre le 11 et le 16 février sur des entreprises de défense et des sites... 16.02.2024, Sputnik Afrique

L'essentiel du rapport quotidien du ministère russe de la Défense sur l'opération spéciale:

