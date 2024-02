https://fr.sputniknews.africa/20240216/faustin-archange-touadera-decerne-du-titre-de-professeur-honoraire-dune-universite-russe--1065107292.html

Faustin-Archange Touadéra décerné du titre de Professeur honoraire d'une université russe - images

Le Président de la Centrafrique a été conféré du titre de Professeur honoraire l’Université Technique d’État de l’Automobile et des Autoroutes de Moscou. 16.02.2024, Sputnik Afrique

"Ce titre m’encourage à renforcer davantage la coopération académique entre l’Université de Bangui et l’Université Technique d’État de l’Automobile et des Autoroutes de Moscou [MADI] d’une part, et les relations exceptionnelles d’amitié et de fraternité entre nos deux peuples d’autre part", a déclaré Faustin-Archange Touadéra lors de la cérémonie solennelle. Faustin-Archange Touadéra est arrivé à Moscou pour une visite d’État de trois jours. Il a pris part au forum anticolonial (https://t.me/sputnik_afrique/20463) et s’est entretenu avec Dmitri Medvedev (https://t.me/sputnik_afrique/20472), vice-président du Conseil de sécurité de Russie.

