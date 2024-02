https://fr.sputniknews.africa/20240216/ce-dont-les-ministres-des-pays-de-lalliance-des-etats-du-sahel-ont-convenu-a-ouagadougou-1065107945.html

Ce dont les ministres des pays de l’Alliance des États du Sahel ont convenu à Ouagadougou

Ce dont les ministres des pays de l’Alliance des États du Sahel ont convenu à Ouagadougou

L’Alliance des États du Sahel (AES) décide de fonder le futur traité de sa Confédération sur les références historiques propres au peuple du Sahel. 16.02.2024, Sputnik Afrique

Lors de leurs discussions à Ouagadougou le 15 février, les ministres des trois pays:Les ministres ont également formulé plusieurs recommandations, entre autres:Les délégués ont également exprimé leur solidarité au gouvernement et au peuple nigérien et condamné "la confiscation illégale et illégitime des avoirs de la république du Niger par l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) à travers la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest". Ils ont exigé leur restitution "sans délai".

