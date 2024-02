https://fr.sputniknews.africa/20240215/tucker-carlson-impressionne-par-le-metro-de-moscou---video-1065087759.html

Tucker Carlson se dit "impressionné" par le métro de Moscou - vidéo

Tucker Carlson se dit "impressionné" par le métro de Moscou - vidéo

Lors de son séjour à Moscou, Tucker Carlson a invité son auditoire à visiter l’une des stations de métro de la capitale. Selon lui, l’observation des... 15.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-15T13:19+0100

2024-02-15T13:19+0100

2024-02-15T13:19+0100

international

russie

métro

moscou

tucker carlson

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/01/1060973504_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_608bac937b4d1de151a12796edf35782.jpg

Le journaliste américain qui a interviewé le Président russe la semaine dernière, a exploré la capitale russe afin de partager ensuite ses sentiments à ses spectateurs. Il a notamment fait une visite de la station de metro Kievskaïa."Il n'y a pas de graffitis, pas de saleté, pas de mauvaises odeurs, pas de sans-abri, de drogués, de violeurs, de gens qui n'attendent que de vous pousser sur les rails et de vous tuer. Non. Il règne ici une propreté et un ordre parfaits. [...] C'est plus agréable que tout autre chose dans notre pays", a-t-il raconté revenant sur son voyage en Russie.Impressionné, Tucker Carlson a demandé aux "personnes responsables" d’expliquer comment la Russie qu’on traite pour "une station d’essence avec des armes nucléaires" peut avoir une telle station de métro à l’aide de laquelle des hommes normaux se rendent tous les jours au travail.

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, métro, moscou, tucker carlson