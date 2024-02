https://fr.sputniknews.africa/20240215/big-pharma-a-utilise-les-ukrainiens-comme-des-cobayes-selon-un-journaliste-us-1065085893.html

Big Pharma a utilisé les Ukrainiens comme des cobayes, selon un journaliste US

Les grandes compagnies pharmaceutiques se servaient des Ukrainiens comme des sujets d'expériences qui ne sont pas autorisées dans leurs pays, a déclaré à... 15.02.2024, Sputnik Afrique

Des médicaments contre les rhumatismes ont été testés sur des patients du service psychiatrique de l'hôpital de Marioupol, car des expériences pareilles sont interdites en Occident. Cela a duré pendant des années jusqu'à ce que la ville ne soit prise par les troupes russes, a avancé auprès de Sputnik William Jones, ancien journaliste US pour l’Executive Intelligence Review.William Jones a aussi évoqué un "vaste réseau de laboratoires biologiques qui ont été mis en place en Ukraine au cours des vingt dernières années, en grande partie avec l’aide, et sans doute à la demande, des États-Unis". C’est ce que la Défense russe a déjà annoncé plus d’une fois.

