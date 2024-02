https://fr.sputniknews.africa/20240213/une-plateforme-de-monetisation-de-contenu-numerique-lancee-pour-la-region-du-mena-1065052033.html

Une plateforme de monétisation de contenu numérique lancée pour la région du MENA

Une plateforme de monétisation de contenu numérique lancée pour la région du MENA

Une plateforme de monétisation de contenu vient d'être lancée pour la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), visant à changer fondamentalement la... 13.02.2024, Sputnik Afrique

La plateforme "Million", qui promet de révolutionner le paysage de la création de contenu numérique, est animé par la volonté de donner aux créateurs les moyens d’agir et de leur offrir un contrôle sans précédent sur leurs créations, selon le PDG de ce réseau social professionnel basé sur la blockchain, Julien Hawari. Contrairement aux plateformes conventionnelles, "Million" introduit un nouveau modèle qui permet aux créateurs de monétiser directement leur travail par le biais de divers canaux tels que le paiement à la séance, les abonnements et les objets numériques à collectionner, garantissant ainsi une juste rémunération de leurs efforts, explique-t-il sur LinkedIn. L’objectif est de démocratiser la monétisation des contenus et doter les créateurs des outils nécessaires pour prospérer dans ce paysage en pleine mutation, a-t-il ajouté, notant que la création de la plateforme découle de la demande croissante d’un système de monétisation des contenus plus équitable et plus transparent, en réponse à l’évolution de l’économie des créateurs. La plateforme permettra aux créateurs de la région l’accès à une gamme complète d’outils et de fonctionnalités, conçus pour améliorer le capital social et la valeur utilitaire de leur contenu, notamment des outils d’analyse, de capacités de transaction transparentes et de possibilités de monétisation directe au sein de l’écosystème de la plateforme.

