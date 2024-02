https://fr.sputniknews.africa/20240213/lukraine-ne-pourra-pas-vaincre-la-russie-sur-le-champ-de-bataille-selon-tucker-carlson-1065064877.html

L'Ukraine ne pourra pas vaincre la Russie sur le champ de bataille, selon Tucker Carlson

L'Ukraine ne pourra pas vaincre la Russie sur le champ de bataille, selon Tucker Carlson

Ceci est impossible même avec l’aide de l'Occident, a estimé le journaliste américain Tucker Carlson, lequel avait récemment interviewé le Président russe à... 13.02.2024, Sputnik Afrique

Dans le même temps, le soutien continu à Kiev entraînera "encore plus de morts chez les Ukrainiens" et "une nouvelle dégradation de l’économie occidentale", a ajouté M.Carlson.En outre, après son séjour de quelques jours en Russie, le journaliste a fait savoir que le potentiel industriel de la Russie était "bien plus grand que nous le pensions". Il a exprimé cet avis au Sommet des gouvernements aux Émirats Arabes Unis.Le journaliste a ajouté qu'il s'était entretenu avec Vladimir Poutine après l'interview officielle, mais sans divulguer le contenu de la conversation, ce qu'a confirmé de son côté le porte-parole du Kremlin le 13 février.

