L'Occident continue de détenir illégalement plus de 96.000 tonnes d'engrais russes

Cette déclaration a été faite par le chef du département de l’Afrique du ministère russe des Affaires étrangères auprès des médias russes. 13.02.2024, Sputnik Afrique

Il a aussi rappelé que leur libération et le transfert s'effectuent dans le cadre du mémorandum Russie-Onu, signé en juillet 2022.À l’heure actuelle, des lots importants d'engrais russes faisant partie de ceux bloqués dans les ports de l’UE ont été déjà transférés gratuitement au Malawi (20.000 tonnes), au Kenya (34.000 tonnes), au Zimbabwe (23.000 tonnes) et au Nigeria (34.000 tonnes), a répété le diplomate. Les livraisons ont eu lieu dans le cadre du Programme alimentaire mondial de l'Onu.Le premier lot a été transféré à la Somalie en novembre de l'année dernière. En janvier dernier, l'aide humanitaire a été livrée au Burkina Faso, au Mali, à la Somalie, à l'Érythrée ainsi qu'à la République centrafricaine. Actuellement, les céréales déchargées au port de Beira (Mozambique) sont acheminées vers le Zimbabwe, a énuméré M.Tkatchenko.Il a également appuyé que la Russie ne manquera pas de réagir si les pays occidentaux propagent un narratif antirusse en Afrique et imposent des restrictions au développement des liens avec Moscou. Moscou est prêt à prendre en compte l'initiative de paix africaine pour résoudre la crise ukrainienne, a ajouté le responsable.

