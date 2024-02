https://fr.sputniknews.africa/20240213/le-ministre-liberien-de-la-defense-demissionne-quelques-jours-apres-sa-nomination-1065051873.html

Le ministre libérien de la Défense démissionne quelques jours après sa nomination

Le nouveau président Joseph Boakai "a reçu et accepté la lettre de démission du ministre de la Défense récemment confirmé" par le Sénat, Prince Charles Johnson III, précise la présidence dans un communiqué. C'est la première crise politique à laquelle fait face M. Boakai depuis son investiture le 22 janvier. Dans sa lettre, le ministre démissionnaire invoque "les perturbations politiques et civiles occasionnées par la contestation de femmes présentées comme les épouses de militaires", et sa volonté de "préserver la paix et la sécurité", a indiqué la présidence.Des femmes de soldats libériens ont dressé des barrages dimanche et lundi près de la capitale Monrovia et ailleurs dans le pays, forçant le président Boakai à annuler les célébrations de la journée nationale dédiée aux armées lundi. Les femmes de soldats ont exprimé une multitude de griefs: soldes ou retraites trop basses, absence de couverture sociale, pénurie d'électricité, corruption au sein des forces armées.

