https://fr.sputniknews.africa/20240212/un-eminent-sportif-kenyan-meurt-dans-un-accident-de-la-route-1065034015.html

Un éminent sportif kényan meurt dans un accident de la route

Un éminent sportif kényan meurt dans un accident de la route

Kelvin Kiptum, recordman du monde de marathon, est décédé le 11 février près d’Eldoret, dans le centre du Kenya, rapporte la police locale. 12.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-12T08:10+0100

2024-02-12T08:10+0100

2024-02-12T08:10+0100

afrique subsaharienne

kenya

athlètes

marathon

accident de la route

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0c/1065034255_0:0:2489:1401_1920x0_80_0_0_c85edaa1dc3f070de1ac3e2dfe15f19f.jpg

En rentrant au camp d’entrainement, le sportif de 24 ans a perdu le contrôle de sa voiture.️ Un autre passager, son entraîneur Gervais Hakizimana, est également mort. La troisième passagère a été blessée et transportée d'urgence à l'hôpital. L'athlète a fait sensation en battant le record du monde de marathon à Chicago en octobre dernier, avec 2h00 min et 35 sec. Il avait également remporté les deux précédents, à Valence en 2022 et Londres en 2023.️Le sportif était le grand favori pour le titre olympique aux Jeux de Paris cet été.

afrique subsaharienne

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kenya, athlètes, marathon, accident de la route