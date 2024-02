https://fr.sputniknews.africa/20240212/retrait-de-la-cedeao-le-premier-ministre-burkinabe-rassure-les-entreprises-1065049098.html

Retrait de la CÉDÉAO: le Premier ministre burkinabè rassure les entreprises

En sortant de la CÉDÉAO, le Burkina Faso a préservé sa souveraineté, ce qui ne peut qu'être bénéfique au secteur entrepreneurial, a déclaré Appolinaire Kyelem... 12.02.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina a pris un nouveau départ en quittant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO), ce qui permettra de créer un environnement favorable aux affaires et encouragera la croissance, a assuré Apolinaire Kyelem de Tambèla, Premier ministre burkinabè, lors d'une rencontre avec des acteurs du secteur privé à Ouagadougou.Le retrait est synonyme de retour à la souveraineté, mais il n'est cependant dirigé contre personne en particulier et donnera plus de liberté au pays pour nouer de nouveaux partenariats, y compris entre pays africains, a-t-il ajouté.Le Burkina Faso avait annoncé son retrait de la CÉDÉAO fin janvier, en compagnie du Niger et du Mali. Les trois pays entendent désormais privilégier leur collaboration au sein de l'Alliances des États du Sahel.

