Poutine: la croissance du PIB russe en 2023 dépasse la moyenne mondiale

Poutine: la croissance du PIB russe en 2023 dépasse la moyenne mondiale

La Russie, qui est visée par le plus grand nombre de sanctions au monde, a affiché une hausse de son PIB supérieure à la moyenne mondiale, selon le Président... 12.02.2024, Sputnik Afrique

vladimir poutine

économie

croissance économique

russie

Le taux de croissance du PIB russe s’est élevé à 3,6% en 2023, devançant les rythmes moyens enregistrés dans le monde, a annoncé ce lundi 12 février à Moscou Vladimir Poutine lors d’une réunion consacrée aux dossiers économiques. En même temps, le taux de croissance moyen des économies émergentes est revenu à 1,5% et celui des pays développés à 3%, a ajouté le chef d’État. Le plus important est que l’économie russe affiche ce rythme grâce à son propre potentiel, a-t-il souligné. Selon lui, des taux de croissance à deux chiffres ont été enregistrés dans la production d'ordinateurs, d'avions, de navires, de meubles, d'équipements électriques et de véhicules. M.Poutine avait récemment indiqué, dans une interview accordée au journaliste américain Tucker Carlson, que la Russie était devenue la première économie européenne malgré les sanctions. En décembre, Viatcheslav Volodine, président de la Douma (chambre basse du parlement russe), avait précisé que le nombre de sanctions imposées à Moscou avait atteint un niveau sans précédent, en avoisinant les 18.000 en dix ans.

