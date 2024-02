https://fr.sputniknews.africa/20240212/loccident-pourrait-accentuer-sa-mainmise-sur-lukraine-avec-cette-nomination-1065046718.html

L'Occident pourrait accentuer sa mainmise sur l'Ukraine avec cette nomination

Le Service russe des renseignement extérieurs a obtenu des informations sur l’intention des États-Unis et du Royaume-Uni de créer un poste d'envoyé spécial... 12.02.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs politiciens européens et américains dont le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg se disputent le titre d'"envoyé spécial" pour l'Ukraine, qui pourrait être créé pour renforcer le contrôle occidental sur Kiev, a annoncé ce lundi 12 février Sergueï Narychkine, directeur du Service russe des renseignements extérieurs (SVR)."L’envoyé spécial" devra "bloquer les démarches des dirigeants ukrainiens n'ayant pas l'approbation de Washington et Londres, en proposant à la place les solutions correctes du point de vue des Anglo-Saxons", ajoute le service russe.Influence occidentale sur KievCe contrôle occidental sur Kiev a déjà entraîné d'importants blocages dans les relations ukraino-russes, avait déclaré Vladimir Poutine dans son récent entretien avec Tucker Carlson.C'est notamment sous la pression de Washington que les dirigeants ukrainiens avaient refusé d'appliquer les accords de Minsk et ont renoncé à signer les accords de paix conclus à Istanbul au début de 2022 et déjà paraphés par le chef de la délégation ukrainienne, avait-il rappelé.

