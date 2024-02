https://fr.sputniknews.africa/20240212/la-cote-divoire-remporte-la-coupe-dafrique-des-nations-pour-la-troisieme-fois-1065033346.html

La Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des nations pour la troisième fois

Le pays hôte de la CAN a battu le Nigeria, triple vainqueur du trophée continental (1980, 1994, 2013) et champion olympique de 1996. 12.02.2024, Sputnik Afrique

La Côte d’Ivoire a été sacrée championne d’Afrique pour la troisième fois de son histoire après sa victoire face au Nigeria sur le score de 2 buts à 1 (mi-temps 0-1), dimanche soir en finale de la 34è Coupe d’Afrique des Nations (CAN), au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, dans le nord d’Abidjan.Les Nigérians ont ouvert la marque par Troost-Ekong (38è), tandis que Franck Kessié a égalisé pour la Côte d’Ivoire (63è). Sebastien Haller a marqué le but de la victoire à neuf minutes de la fin du temps réglementaire.Il s’agit du troisième trophée pour la Côte d’Ivoire après ses sacres en 1992 et 2015.En demi-finales, disputées mercredi dernier, la Côte d’Ivoire a éliminé la RD Congo (1-0), tandis que le Nigeria a battu l’Afrique du Sud aux tirs au but (4 à 2 tab, 1-1 temps réglementaire et prolongations).Samedi, l’Afrique du Sud s'est emparée du bronze en prenant le dessus face à la RD Congo (6-5 tab, 0-0 temps réglementaire) en match pour la troisième place.Les deux formations s’étaient déjà rencontrées lors de la phase des poules. Les Nigérians s’étaient imposés 1 à 0 pour le compte de la deuxième journée du groupe A.Le Nigeria, après un match nul puis deux victoires, a terminé deuxième du groupe A, derrière la Guinée Equatoriale. Il a ensuite éliminé, en huitièmes de finale, le Cameroun (2-0), puis l'Angola (1-0), en quarts. En demi-finales, les Super Eagles ont sorti l'Afrique du Sud, à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 4-2 tab).De son côté, la Côte d’Ivoire, qualifiée en huitièmes in extremis parmi les meilleurs troisièmes des groupes après une seule victoire et deux défaites, a battu le tenant du titre, le Sénégal, en huitièmes aux tirs au but (5 tab à 4, 1-1 temps réglementaire et prolongations), avant de s’imposer face au Mali (2-1) en quart de finale. En demi-finale, les Eléphants ont battu la RD Congo par 1 but à 0.Les Ivoiriens ont entamé cette finale, qui a vu la Marocaine Bouchra Karboubi officier en tant que quatrième arbitre, tambour battant, multipliant les occasions et tentant de trouver l’attaquant du Borussia Dortmund, Sebastien Haller, en surface de réparation. Si les Super Eagles se sont faits peur par moments, ils ont fait montre d’un sang-froid et d’une bonne organisation défensive.Malgré la domination ivoirienne, les Nigérians sont parvenus à ouvrir le score à sept minutes de la fin de la première période : sur un corner, le capitaine nigérian Troost-Ekong en profite pour s'élever dans les airs et envoyer le ballon dans la lucarne opposée.Lors du second acte de cette finale disputée sous une chaleur de 35 degrés et environ 80% de taux d'humidité, les Eléphants ont joué à quitte ou double afin de revenir dans la partie, un plan qui a vite donné ses fruits, après l’égalisation de Franck Kessié qui, sur un corner, était libre de tout marquage pour mettre le cuir dans les filets de la tête (63è).Les Ivoiriens ont une nouvelle fois fait montre de leur force de caractère puisqu’ils se sont offerts le luxe de prendre les devants à la 81è minute grâce à Sebastien Haller qui, au contact avec Troost-Ekong, met la semelle droite à bout portant pour permettre aux siens de l'emporter 2-1.En dépit des occasions qu’ils se sont créées, les Nigérians, qui visaient un quatrième sacre après leurs triomphes en 1980, 1994 et 2013, n’ont pas réussi à revenir dans la partie.Au terme de la finale, la Coupe a été remise au capitaine de la Côte d'Ivoire, Max-Alain Gradel, par le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, et le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en présence du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.Peu avant le coup d’envoi de cette rencontre, une cérémonie de clôture haute en couleur, symbole d’unité et de célébration, a été organisée au stade olympique Alassane Ouattara.Au programme de cette cérémonie, marquée par un spectacle de feux d’artifices très apprécié par les quelque 57.000 spectateurs présents, figuraient en tête d’affiche Alpha Blondy, la star ivoirienne de reggae et interprète du titre "Cocody Rock". Aux côtés de l’artiste de 71 ans, il y avait Tam Sir, le producteur et interprète du célèbre tube "Coup de Marteau", devenu l’hymne des supporters ivoiriens à la CAN 2023.Cette cérémonie de clôture a également adopté une approche narrative distinctive réalisée par la pyrotechnie, des effets de lumière, des projections visuelles innovantes et des performances musicales.Cette rencontre est entrée dans l’histoire des finales de la CAN puisqu’elle a été retransmise dans 173 territoires à travers le monde, ce qui en fait de loin, la CAN la plus regardée de l'histoire de la compétition.La finale a ainsi été retransmise dans les 54 pays africains, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, aux Caraïbes et dans le Pacifique Sud, selon la Confédération africaine de football.

