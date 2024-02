https://fr.sputniknews.africa/20240212/des-chercheurs-russes-affirment-avoir-vaincu-la-carie-dentaire-1065051253.html

Des chercheurs russes affirment avoir vaincu la carie dentaire

Des compositions de gel spéciales créées par l'Université médicale russe d'Omsk pourraient vaincre définitivement la carie dentaire. 12.02.2024, Sputnik Afrique

Les spécialistes de l'Université médicale d’Omsk ont annoncé avoir créé et breveté une dizaine de compositions spéciales permettant de:Les essais cliniques ont prouvé leur efficacité, selon l’Université. Ce ne sont pas des dentifrices ordinaires, mais des gels médicinaux qui doivent être prescrits en tenant compte de l’état bucco-dentaire et de l’âge du patient, selon elle. Un traitement de deux ou trois semaines, effectué deux fois par an, suffirait pour être protégé contre les caries.L'Université médicale d'Omsk s'occupe des questions de prévention des affections bucco-dentaires depuis plus de 40 ans.

