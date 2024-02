https://fr.sputniknews.africa/20240212/des-agriculteurs-polonais-sen-prennent-aux-camions-ukrainiens-charges-de-cereales--video-1065040925.html

Des agriculteurs polonais s’en prennent aux camions ukrainiens chargés de céréales – vidéo

Protestant contre la concurrence déloyale, des agriculteurs polonais ont déversé des céréales ukrainiennes au poste de contrôle de Dorohusk, à la frontière... 12.02.2024, Sputnik Afrique

Le 11 février au poste de contrôle de Dorohusk, les agriculteurs polonais ont ouvert les camions ukrainiens chargés des céréales et en ont déversé le contenu.Depuis des semaines les agriculteurs manifestent en Pologne et bloquent des passages de la frontière avec l'Ukraine. Ils exigent des restrictions sur l'importation de produits agricoles ukrainiens et le retrait du Green Deal européen.D’autres postes de contrôle pourraient être bloqués aujourd’hui.

