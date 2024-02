https://fr.sputniknews.africa/20240211/zambie-la-transition-vers-lenergie-verte-pourrait-accelerer-lindustrialisation-de-lafrique-1065019211.html

Zambie: la transition vers l'énergie verte pourrait accélérer l'industrialisation de l'Afrique

2024-02-11T07:29+0100

Paul Kabuswe, ministre zambien des Mines et du Développement des minéraux, a déclaré que la prédominance de l'Afrique dans les réserves mondiales de minéraux de transition et la demande en technologies d'énergie propre plaçaient le continent à l'avant-garde de l'avenir de l'énergie verte. Il a ajouté qu'il était nécessaire de maximiser le potentiel de l'abondance des minéraux critiques de l'Afrique, essentiels pour la technologie, les énergies renouvelables et la fabrication, au-delà de la simple extraction, en promouvant la création de valeur ajoutée aux matières premières."Cette approche vise à créer des emplois, à améliorer la diversification économique et à soutenir le développement durable", a-t-il déclaré dans un communiqué après avoir participé au 2024 Mining Indaba en Afrique du Sud.Selon lui, il est nécessaire de coopérer avec des partenaires internationaux pour développer les industries en aval en Afrique afin de réaliser la transformation. Il a souligné le potentiel de partenariat avec des pays ou des entreprises spécialisés dans la fabrication de composants ou de produits finis à partir de minéraux essentiels pour créer une chaîne logistique qui ajoute de la valeur aux matières premières et stimule la croissance économique.Il a fait remarquer que le développement des infrastructures était essentiel pour créer un environnement favorable aux industries en aval."Il convient de noter que les initiatives conjointes et les partenariats d'innovation avec les institutions internationales peuvent favoriser les avancées technologiques dans le traitement et l'utilisation des minéraux. Cela peut conduire au développement de nouveaux processus et applications durables pour les minéraux critiques et augmenter leur valeur", a-t-il ajouté.

