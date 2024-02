https://fr.sputniknews.africa/20240211/lespace-aerien-entre-le-nigeria-et-le-niger-ferme-ce-que-lon-sait--1065027889.html

L’espace aérien entre le Nigeria et le Niger fermé: ce que l’on sait

L'espace aérien entre le Nigeria et le Niger fermé: ce que l'on sait

Ces dernières semaines, les deux pays voisins ont pris des mesures concernant leur trafic aérien mutuel. Actuellement, aucun vol commercial direct entre ces... 11.02.2024, Sputnik Afrique

Le 6 février, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a fait savoir que le Niger avait fermé son espace aérien au Nigeria."L'espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux internationaux et nationaux du sol à illimité sauf pour les vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria", selon le communiqué de l’Asecna.Ces restrictions n’affectent pas les vols commerciaux qui survolent l’espace aérien du Nigeria sans s’y poser. Le 29 janvier le Nigeria a reconduit sa décision de suspendre les vols avec le Niger, initialement prise le 3 août, suite aux résolutions de la CEDEAO. L’Agence nigériane de gestion de l'espace aérien (NAMA) a transmis un message aux navigants, lequel indique la suspension de "tous les vols commerciaux du Niger vers le Nigeria, ou du Nigeria vers le Niger".Ces restrictions n’affectent pourtant pas le "survol des avions à travers l’espace aérien du Niger; avions en état d’urgence et vols spéciaux".

