https://fr.sputniknews.africa/20240211/les-sapeurs-russes-deminent-les-territoires-liberes-sur-laxe-de-donetsk-sud---video-1065023117.html

Les sapeurs russes déminent les territoires libérés sur l'axe de Donetsk-Sud - vidéo

Les sapeurs russes déminent les territoires libérés sur l'axe de Donetsk-Sud - vidéo

Les sapeurs du 1er Corps d'arméedes forces russes s'emploient à ramener la sécurité dans les territoires libérés, en déminant les zones à risques. 11.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-11T10:53+0100

2024-02-11T10:53+0100

2024-02-11T10:53+0100

donbass. opération russe

russie

mine

déminage

démineurs

explosifs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057745239_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_a7bf63539dce564d5c1069a57fd01bf4.jpg

Les démineurs tentent de neutraliser les obus non explosés et les engins piégés directement sur place. Si cela n’est pas possible, ils sont acheminés vers des sites spéciaux pour être détruits. En un mois, les sapeurs ont neutralisé plus de 1.500 objets explosifs dans cette zone. Les ingénieurs militaires sont assistés dans leur travail par un drone chenillé, développé et donné à l'unité par des volontaires de la région de Belgorod. Ce véhicule télécommandé est capable de transporter des charges utiles dans des endroits difficiles d'accès et dangereux, sauvant ainsi la vie du personnel.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, mine, déminage, démineurs, explosifs