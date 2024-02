https://fr.sputniknews.africa/20240211/les-routes-maritimes-dafrique-australe-en-plein-boom-pour-cette-raison-1065026814.html

Les routes maritimes d'Afrique australe en plein boom pour cette raison

Les routes maritimes d'Afrique australe en plein boom pour cette raison

Les attaques des Houthis en mer Rouge incitent les navires à éviter le canal de Suez pour se dérouter vers l'Afrique australe, selon l'Organisation maritime... 11.02.2024, Sputnik Afrique

La pointe sud du continent africain profite de la crise en mer Rouge, polarisant le trafic maritime. Plus de 60% du volume annuel de marchandises qui transitaient par le canal de Suez est désormais transporté via l'Afrique australe, a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), cité par les médias.Ces détours pèsent néanmoins sur le commerce maritime, faisant augmenter le coût des assurances pour les navires, les coûts en carburant et la charge de travail en mer puisque ce détour représente dix jours supplémentaires de la navigation, selon M.Dominguez.L'Autorité du canal de Suez a déjà déclaré que ses revenus avaient chuté de 46% sur un an en janvier. Le nombre de navires en transit a diminué de 36% sur la même période.Fin 2023, les tensions se sont accentuées en mer Rouge, les Houthis s'en prenant aux navires de commerce liés à Israël, en soutien à la cause palestinienne. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont répondu par des frappes controversées sur des cibles au Yémen.Une escalade dénoncée par plusieurs pays, dont la Russie qui a déploré "une menace directe pour la paix et la sécurité mondiales". Ces frappes aggravent en outre la situation humanitaire au Yémen, déjà ravagé par près de 10 ans de guerre civile, a ajouté l'ambassade russe.

