Le prix du cacao grimpe jusqu’à un nouveau record historique

5.888 dollars la tonne, c’est le prix à terme d’une tonne de fèves de cacao à la bourse New York Mercantile Exchange (NYMEX), au 9 février. 11.02.2024, Sputnik Afrique

Ce nouveau niveau record est atteint sur fond d'inquiétudes concernant les récoltes au Ghana, en Côte d’Ivoire à cause de la sécheresse et d’El Niño.Fin novembre 2023, l’indicateur était de 4.200 dollars la tonne.Les prix grimpent depuis fin 2023, atteignant des niveaux qui n’avaient plus été vus depuis 1977.

