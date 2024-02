https://fr.sputniknews.africa/20240211/le-libre-echange-boostera-davantage-les-relations-entre-la-russie-et-lalgerie-selon-un-expert-1065022098.html

Le libre-échange boostera davantage les relations entre la Russie et l’Algérie, selon un expert

Le libre-échange entre l’Algérie et la Russie "ajoutera une dynamique supplémentaire aux relations bilatérales et renforcera un partenariat mutuellement... 11.02.2024, Sputnik Afrique

Alors que Moscou vient d’inviter Alger à entamer des négociations sur la création d’une zone de libre-échange, cela donnera un coup de bite aux relations économiques des deux pays, avance Murad Kawashi de l'Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi.Selon lui, l'Algérie souhaite adopter l'expérience russe dans les domaines de l'industrie automobile et aéronautique, la construction navale, l'exploitation minière et la production céréalière.En retour, Alger peut faciliter l’entrée de Moscou sur le marché africain, "extrêmement prometteur". Actuellement, "les relations commerciales et économiques entre les pays ne sont pas au même niveau que les relations politiques ou dans le domaine militaire", déplore-t-il.Par contre, "les approvisionnements en provenance de Russie ont fourni près de 80% des besoins militaires de l'Algérie, la Russie est le partenaire et l'allié stratégique de l'Algérie", rappelle l'expert.

