Disparaître ou devenir une zone tampon: Budapest fait des prévisions pour l’Ukraine

11.02.2024

Coincée géographiquement entre l'Europe et la Russie, l'Ukraine doit jouer un rôle de tampon entre les deux blocs si elle veut survivre, a déclaré à Die Presse le Premier ministre hongrois, Viktor Orban.Kiev risque de perdre le pays s'il n'accepte pas cette option, a-t-il ajouté.Le Premier ministre hongrois a souvent fait part de son scepticisme concernant le soutien européen à l'Ukraine. Mi-décembre, il s'était de nouveau opposé au transfert de 50 milliards de dollars que Bruxelles destinait à Kiev.Viktor Orban a également lâché quelques vérités sur le dessous des cartes depuis le début du conflit, expliquant notamment que Kiev aurait pu signer un accord de paix dès mars 2022, mais que Washington avait fait pression pour que les négociations capotent.M.Orban a ainsi confirmé les propos de Vladimir Poutine. Selon le Président russe, le chef de la délégation ukrainienne aux négociations d’Istanbul avec Moscou, qui avait précédemment paraphé une partie d’un accord de paix, avait avoué que l’Occident avait dissuadé Kiev ce signer ce document qui aurait mis fin aux hostilités il y a un an et demi.

