Des secouristes des Troupes aérospatiales russes en mission dans la zone de l'opération spéciale

Des secouristes des Troupes aérospatiales russes en mission dans la zone de l'opération spéciale

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant le travail des groupes de recherche et de sauvetage des Troupes aérospatiales dans le Donbass. 11.02.2024, Sputnik Afrique

"Tout s'est déroulé comme prévu", tel est le résultat d'une mission de secouristes des Troupes aérospatiales russes chargés d'aider les pilotes d'avions de combat en cas de problèmes, a annoncé ce dimanche 11 février le ministère russe de la Défense.Chaque groupe comprend un hélicoptère d'attaque Mi-24 et un Mi-8 polyvalent. Les équipages sont composés notamment d'un médecin et de soldats chargés de fournir un appui-feu.La mission de ces secouristes consiste à surveiller le terrain et à évacuer des pilotes d'avions en cas de problèmes. Mais il leur arrive aussi de transporter des soldats de l'armée de terre blessés sur le champ de bataille.

