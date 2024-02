https://fr.sputniknews.africa/20240210/les-sanctions-sont-devenues-aujourdhui-un-outil-du-neocolonialisme--1065007490.html

"Les sanctions sont devenues aujourd'hui un outil du néocolonialisme"

C'est ce qu'avance un analyste et chroniqueur malien interrogé par Sputnik Afrique. Abdoul Diallo réagit aux déclarations de Vladimir Poutine sur...

Ciblée par des restrictions, la Russie a "démontré à l'Europe qu'elle est prête à contrer, elle a les stratégies, elle a les moyens, elle a les compétences et les expertises pour contrer les décisions égoïstes" de l’Europe et des États-Unis."Vous avez vu le cas de l'Afrique, surtout, le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui ont décidé de se libérer de la chaîne du colonialisme. Et pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir faire pression sur eux, ils ont pris des sanctions", précise Abdoul Diallo.

