https://fr.sputniknews.africa/20240210/larmee-russe-met-le-paquet-sur-les-drones-de-frappe-et-de-reconnaissance-1065011310.html

L'armée russe met le paquet sur les drones de frappe et de reconnaissance

L'armée russe met le paquet sur les drones de frappe et de reconnaissance

Nouveaux modèles de drones de combat, matériaux composites, possibilité de créer des essaims de drones-kamikazes… Le ministre russe de la Défense a inspecté... 10.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-10T14:51+0100

2024-02-10T14:51+0100

2024-02-10T14:51+0100

russie

drone

sergueï choïgou

zala lancet (drone)

kalachnikov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1a/1063104187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3004291ae3fc8d8e312a62574b566731.jpg

Le ministre russe de la Défense a passé en revue les lignes de production de drones, dans plusieurs usines du groupe Kalachnikov en Oudmourtie, à quelques 970 km à l’est de Moscou.Sergueï Choïgou a notamment pu examiner de nouveaux matériaux composites russes, qui augmentent les capacités de survie des drones et s’informer sur les derniers développements dans le secteur, a précisé ce samedi 10 février le ministère russe de la Défense.ZALA AERO, développeur des drones-kamikazes Lancet a présenté au ministre de nouveaux modèles d’appareils de reconnaissance et d'attaque, modifiés en tenant compte des retours d'expérience sur le terrain;Les avancées de ZALA AERO permettront de combiner tous les drones de combat de sa production en un seul système et de frapper les cibles ennemies de manière automatisée;En visite à l’usine du groupe de recherche et de production Drones d’Ijevsk (IzhBS), le ministre a été informé du développement d'une large gamme d’avions et hélicoptères sans pilote;Le groupe Kalachnikov multipliera par deux sa production de missiles antichar Vikhr-1, d'obus de mortier à guidage laser Kitolov-2 et de missiles anti-aériens Strela;Le ministre a indiqué que les drones utilisés pendant l'opération spéciale dans le Donbass doivent désormais résoudre les problèmes de relais, de contrôle, de guidage et de désignation de cible;Dans le même temps, les capacités actuelles permettent aux forces armées russes de combattre les drones FPV ukrainiens, a affirmé le ministère.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, drone, sergueï choïgou, zala lancet (drone), kalachnikov