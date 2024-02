https://fr.sputniknews.africa/20240210/la-centrafrique-saisit-un-gros-lot-de-medicaments-dangereusement-contrefaits-1065010647.html

La Centrafrique saisit un gros lot de médicaments dangereusement contrefaits

La Centrafrique saisit un gros lot de médicaments dangereusement contrefaits

Les douanes centrafricaines ont saisi un important lot de médicaments de contrefaçon dangereuse. Le lot contenait des antibiotiques injectables, des seringues... 10.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-10T14:16+0100

2024-02-10T14:16+0100

2024-02-10T14:16+0100

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

douanes

médicaments

contrefaçon

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/17/1058293131_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_67e02b148d81ff4c4ca12dfb22910a44.jpg

Un camion semi-remorque bourré des faux médicaments a été saisi en Centrafrique, rapporte le ministère local des Finances et du Budget. L'opération a été menée au port sec, situé à 26 kilomètres au nord de Bangui, selon RFI.En provenance du Cameroun, le lot contenait des antibiotiques injectables, des seringues et des solvants.Les analyses de ces produits ont révélé la présence de substances nocives."En jargon médical, c’est une criminalité pharmaceutique. Ces produits ont été diagnostiqués et malheureusement, les composants pourraient constituer du poison pour l’organisme", selon le ministre de la Santé Pierre Somsé.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, bangui, douanes, médicaments, contrefaçon