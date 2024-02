Des heurts ont éclaté à Dakar et dans d’autres villes sénégalaises - images

https://fr.sputniknews.africa/20240210/des-heurts-ont-eclate-a-dakar-et-dans-dautres-villes-senegalaises---images-1065006600.html

Des affrontements ont eu lieu le 9 février lors des manifestations au Sénégal pour protester contre le report des élections. Les jeunes sortis dans les rues... 10.02.2024, Sputnik Afrique

Vendredi soir, les forces de l’ordre sénégalaises ont dispersé les manifestations de l’opposition qui protestait contre le report annoncé de l’élection présidentielle du 25 février.Selon l’agence APS, des foules de jeunes sont descendues dans la rue. Ils ont brûlé des pneus et bloqué plusieurs artères de la capitale. La police a eu recours au gaz lacrymogène et a procédé aux arrestations. Un étudiant à l’Université Gaston Berger est décédé après avoir été blessé durant les manifestations.Ces appels à manifester ont été lancés à travers les réseaux sociaux depuis que Macky Sall a annoncé le 3 février sa décision de reporter les élections présidentielles à cause de la "confusion" avec des candidats. Le parlement a approuvé le report des élections au 15 décembre et a prolongé le mandat du Président qui devait se terminer le 2 avril.

