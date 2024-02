https://fr.sputniknews.africa/20240209/un-musee-americain-restitue-a-ce-pays-africain-des-objets-dart-pilles-pendant-la-colonisation-1064997989.html

Un musée américain restitue à ce pays africain des objets d'art pillés pendant la colonisation

Le musée Fowler de l'université de Californie a définitivement restitué le 8 février sept objets royaux au roi Asante du Ghana, Otumfuo Osei Tutu II, à... 09.02.2024, Sputnik Afrique

Cette restitution intervient alors que la pression internationale s'accentue pour que les musées et institutions européens et américains rendent aux pays africains les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales. Ces trésors, dont des bijoux en or, une chaise ornementale et un fouet en queue d'éléphant, ont été présentés lors d'une fastueuse célébration au palais de Manhyia, dans la ville de Kumasi dans la région d'Ashanti (sud). Otumfuo Osei Tutu II a déclaré qu'il espérait que le retour des objets unirait le peuple Asante, l'un des principaux groupes ethniques du Ghana. Le conseiller du roi Asante, Ivor Agyeman Duah, a souligné l'importance culturelle et historique de ces objets. Les objets restitués font partie de la collection du musée Fowler depuis 1965 et seront exposés au Palais de Manhyia.

