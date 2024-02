https://fr.sputniknews.africa/20240209/loms-designe-la-russie-comme-leader-mondial-dans-la-lutte-contre-le-tabac-illegal-1064990657.html

L'OMS désigne la Russie comme leader mondial dans la lutte contre le tabac illégal

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu la Russie comme un leader mondial dans la lutte contre le tabac illégal. 09.02.2024, Sputnik Afrique

Cette reconnaissance a eu lieu lors de la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui s'est tenue au Panama du 5 au 10 février. Cette reconnaissance découle de la mise en œuvre du premier système mondial de suivi et de traçabilité d'État, connu sous le nom de Chestny ZNAK. Le système surveille chaque paquet de cigarettes en temps réel, depuis le point de production jusqu'à la consommation finale. Cela empêche les produits illégaux d'entrer sur le marché.La technologie repose sur les codes Data Matrix attribués à chaque paquet. Ce code contient des informations telles que le lieu de production, la date, la date d'expiration et les documents de licence. Les informations sont mises à jour à chaque étape du cycle de vie du produit jusqu'à la vente finale. Les produits illégaux sont signalés par les caisses enregistreuses des magasins, les rendant impossibles à vendre.Pour autonomiser les citoyens et renforcer la transparence, une application mobile sophistiquée a été introduite. Cette application permet aux utilisateurs de vérifier la légalité de divers produits, y compris le tabac et 16 autres catégories telles que les produits pharmaceutiques, les produits laitiers, les chaussures et les équipements photographiques. Actuellement, 18 millions d'utilisateurs utilisent cette application, entraînant une réduction significative de 25% du tabac illégal au cours de la première année de mise en œuvre du système. De plus, 18 installations de production de tabac ont été légalisées, tandis que 45 illégales ont été fermées.Le système a également donné des résultats positifs dans d'autres secteurs, avec une diminution de 12 fois des produits laitiers de qualité inférieure, une réduction de 20% du commerce illégal de parfums, une diminution de plus de deux fois du marché illicite des pneus et la découverte de 450 nouveaux producteurs d'eau qui ont commencé à opérer légalement, représentant plus de 25% du marché.Les autorités estiment l'impact fiscal du système à près de 500 milliards de roubles (5,5 milliards de dollars) et s'attendent à ce que ce chiffre triple au moins d'ici 2025.

